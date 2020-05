Ancora una rapina a Scafati. Dopo la prostituta, aggredita e derubata in casa, è toccato ad un commercialista residente nel napoletano, rapinato di soldi e di un orologio Rolex. È accaduto qualche sera fa, in via Mortellari, nella zona di confine tra Scafati e Boscoreale. Singolare il piano di azione messo in atto dai furfanti che hanno simulato un incidente stradale, inducendo il professionista a fermarsi per poi aggredirlo.



Andiamo ai fatti. Ad agire sono stati in due. Erano da poco trascorse le 20. Il commercialista è residente a Terzigno ma ha uno studio a Scafati. Stava rientrando a casa, alla guida della sua auto quando, qualche sera fa, è stato costretto a fermarsi perché al centro della carreggiata, in via Mortellari, c’erano due scooter a terra, con altrettante persone che sembravano ferite. Il professionista non ha esitato a fermarsi, anche perché non era possibile proseguire vista la presenza dei due veicoli al centro della strada. L’uomo è sceso dall’auto e si è avvicinato per prestare i soccorsi. A quel punto si sono manifestare le intenzioni dei rapinatori. I due complici, che hanno finto di essere a terra feriti e doloranti, si sono improvvisamente alzati per avventarsi contro la vittima e minacciarla con una pistola. Quegli sconosciuti, che il commercialista non aveva mai visto prima, pretendevano soldi e oggetti di valore. Forse sapevano che il professionista avesse al polso un orologio Rolex del valore di diverse migliaia di euro. I rapinatori hanno, infatti, puntato proprio all’orologio, costringendo la vittima a cederlo. Solo una volta intascato il bottino, i due sono scappati via. © RIPRODUZIONE RISERVATA