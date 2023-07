Salerno, Rete ferroviaria italiana aggiudica la gara per il prolungamento della metro all'aeroporto

Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il «Completamento della metropolitana di Salerno: tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto Costa d'Amalfi» al raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl, Rcm Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e Gcf Generale Costruzioni Ferroviarie. La gara ha un valore di circa 170 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. L'intervento consiste nella realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno già in esercizio con un tratto di ulteriori 9 km di linea elettrificata in affiancamento alla linea storica Salerno-Battipaglia, e l'attivazione al pubblico servizio di quattro nuove fermate/stazioni.

Il progetto, in particolare, consentirà di potenziare sia i collegamenti con l'ospedale e l'università sia l'accessibilità all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, con la creazione di un'offerta integrata ferro-aria tra lo scalo aeroportuale ed i poli urbani di Salerno e Pontecagnano contribuendo, inoltre, allo sviluppo della mobilità sostenibile e al decongestionamento dell'area urbana di Salerno dal traffico veicolare.