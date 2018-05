Mercoledì 23 Maggio 2018, 02:23 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 02:23

Gli agenti del Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, insieme agli operatori di Salerno Pulita, hanno provveduto a far bonificare le seguenti strade: Via Portarateprandi altezza Chiesa Sant'Andrea, Vicolo Degli Amalfitani, Via Portarateprandi alt.archetto, Piazza Dei Filadelfi c.d. casermone, dove è stata bonificata parte dell'area parcheggio, mentre ulteriore attività è stata svolta con l'ausilio di un camion scarrabile. Inoltre, sono state monitorate le seguenti strade: Via Porta San Nicola, Via San Massimo, Via Tasso, che sono risultate pulite.In Via Tiberio Claudio Felice sono state effettuate ispezioni e indagini in merito all'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, riuscendo a identificare il responsabile degli abbandoni, che è stato sanzionato con un verbale di 500 euro. Il soggetto ha anche dovuto provvedere, nell'immediato, al ripristino dello stato dei luoghi.