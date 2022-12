Rogo in casa per una stufa, quattro persone salvate da un incendio

Incendio in un appartamento per il guasto ad una stufa, famiglia tratta in salvo dalla polizia. E' accaduto a Sarno, giorni fa, con una tragedia per fortuna solo sfiorata grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

L'incendio era stato segnalato in viale Margherita, zona Episcopio. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato avevano notato già diversi residenti dell'abitazione all'esterno della struttura. Lo stabile era avvolto quasi totalmente dalle fiamme.

Enormi i danni da quantificare. Ad accorrere anche i vigili del fuoco, polizia municipale e i carabinieri, per regolare la viabilità e provvedere ai primi interventi. All'interno della casa c'erano, tuttavia, ancora diverse persone bloccate, anziani principalmente, che stavano trovando difficoltà ad uscire in ragione del fumo denso.

Uno degli agenti di polizia ha così scavalcato il muro dello stabile, insieme ad un collega, raggiungendo gli inquilini dell'immobile al suo interno. Così, sono state portate all'esterno le altre quattro persone che non erano riuscite a mettersi in salvo, in precedenza. Sul luogo è stato necessario anche l'arrivo di una squadra di elettricisti, dato che le fiamme avevano danneggiato alcuni cavi che avrebbero potuto generare conseguenze ancor più serie. All'origine del rogo vi sarebbe stato il cortocircuito di una stufa presente all'interno della casa.