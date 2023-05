«Invitiamo tutte le coppietta a non frequentare Moio, qui non c’è più intimità». L’insolito appello arriva dalla frazione alla periferia di Agropoli. I residenti, infatti, nelle ultime settimane sono alle prese con l’allarme furti. Un problema che ha determinato rabbia e preoccupazione, tanto che in molti soprattutto di notte hanno organizzato attività di pattugliamento dell’intera località, segnalando alle forze dell’ordine ogni auto sospetta presente in zona. Capita quindi che ad incappare in questi controlli spontanei siano anche giovani fidanzatini che scelgono la romantica baia di Trentova e le zone limitrofe di località Moio per appartarsi. Alcune di queste sono già incappate nelle ronde.

Ecco perché i residenti hanno voluto rivolgere un accorato appello, un avviso all’insegna dell’altruismo, come tengono a precisare. «Ormai Moio e Trentova sono monitorate h24, e spesso ci imbattiamo in coppiette. Ieri ne abbiamo anche liberata una che con l’auto era rimasta impantanata dal fango», dice una residente. Un altro conferma: «Ormai scopriamo tutto durante le perlustrazioni». Di qui l’invito: «A tutte le coppiette vogliamo dire di non venire più a Moio perché ormai non c’è più intimità». A guastare i piani degli innamorati anche la scelta dell’amministrazione comunale di garantire un monitoraggio maggiore del territorio, anche attraverso i droni.