Rubavano motocicli, arrestati due fratelli incastrati dalle impronte digitali

Sabato 23 Giugno 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 22 Giugno, 18:37

Rubavano motocicli, arrestati due fratelli di Sarno. Su parti dei mezzi rubati sono state trovate le loro impronte digitali. Questa mattina gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato hanno eseguito due ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di D. S. 28 anni e A. S. 26 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Le ordinanze del Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, sono state emesse a seguito di indagini condotte dai poliziotti che hanno consentito di ritenere i due fratelli, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti, responsabili di due furti di motocicli, avvenuti a Salerno il 30 marzo 2018, uno rubato in via Benedetto Croce e l’altro in via Nizza. Entrambi i veicoli, infatti, sono stati trovati a Sarno in un casolare abbandonato in località poco distante dall’abitazione di A. S. Dall’immediato rilevamento delle impronte digitali presenti sul alcune parti di uno dei due motocicli, utili per le comparazioni, i poliziotti hanno accertato la responsabilità dei due fratelli.