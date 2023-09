Sala Consilina, a zig zag sull'autostrada con il Tir: fermato camionista ubriaco

Gli agenti della sottosezione della polstrada di Sala Consilina hanno bloccato un camionista ubriaco che alla guida del proprio autoarticolato zigzagava lungo la A2, corsia nord, nel tratto compreso tra Petina e Sicignano degli Alburni.

La polizia è intervenuta in seguito a telefonate da parte di automobilisti in transito.

Il peggio è stato evitato grazie al pronto intervento di una pattuglia che è riuscita a bloccare la corsa del veicolo il cui conducente è apparso subito ubriaco.

L'uomo, originario di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre l'autoarticolato è stato posto sotto sequestro.