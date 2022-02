«Paga la finanziaria, o arrestano tua nipote»: truffatore condannato a 2 anni

E' stato condannato a 2 anni di reclusione, anche in Appello, con l'accusa di aver truffato un'anziana di Sarno, portandole via quasi 4300 euro, comprensivi di soldi e oggetti preziosi.

L'episodio risale alla primavera del 2020. L'imputato era un uomo di 64 anni, napoletano, che aveva avvicinato la vittima con l'aiuto di una seconda persona, mai individuata dalle indagini. L'uomo era finito a giudizio con il rito immediato, poi aveva scelto l'abbreviato presso il tribunale di Nocera Inferiore.

Presso casa dell'anziana si presentò come corriere, riferendo di dover consegnare un pacco a nome del nipote della donna. Poi, con uno stratagemma, era entrato anche in casa. Riuscì ad ottenere 1500 euro dalla vittima - ne aveva chiesti 4300 - spiegando che in caso di mancato pagamento, il nipote avrebbe avuto guai con la giustizia. L'anziana, preoccupata, raccolse i soldi in contanti che aveva in casa, consegnado anche oggetti in oro. L'uomo e il complice arraffarono tutto e fuggirono. Giorni dopo, la vittima incontrò il parente, chiedendole conferma di quanto saldato per sapere se avesse avuto ulteriori problemi. Il tutto era legato al saldo di una finanziaria. La nipote rispose che non aveva avuto problemi di alcun tipo. Da lì la vittima comprese di essere stata raggirata. La denuncia sporta alle forze dell'ordine condusse all'identificazione del truffatore, giudicato colpevole anche in secondo grado.