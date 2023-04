Salerno, denunciato il giovane armato di mazza che minacciava i cittadini a Torrione

È stato rintracciato ed identificato l'uomo vestito di nero che era stato ripreso in un video mentre, presumibilmente, minacciava con un bastone una persona a bordo di una bicicletta. Si tratta di un uomo di etnia rom con alcuni precedenti per violenza. Quando gli agenti delle Volanti lo hanno fermato per strada, ha reagito creando problemi agli uomini in divisa i quali, dopo averlo bloccato, lo hanno portato in ospedale per accertamenti. L'uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. Pe ricostruire l'intera vicenda, facciamo un passo indietro e andiamo a ieri quando un video, pubblicato su un profilo Facebook, è diventato virale in pochi minuti. L’allarme lanciato via social riguardava un uomo che, a Torrione, minacciava una persona armato di bastone. Le volanti dell’ufficio prevenzione generale e la sezione falchi della Squadra mobile hanno ispezionato la zona e anche altre città senza trovare riscontri. Le uniche cose reali erano il video sui social ed una richiesta di aiuto lanciata ai centralini della questura di Salerno da una ragazza. Così gli agenti della Mobile, già nella giornata di mercoledì, hanno rintracciato l'uomo che ha pubblicato il video e scoperto che lo stesso non era attuale ma girato un po' di tempo prima. Però, contestualmente al video c'era anche una segnalazione ai centralini della questura. e si è lavorato su questo. Piano piano il giovane nel video è stato anche identificato come una persona che è solita andare a rovistare nella spazzatura. Fino a ieri quando quel ragazzo è stato rivisto in strada con il bastone e fermato.