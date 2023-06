Salerno, rinforzi alla polizia: arrivati altri venti agenti

Nell’ambito dei servizi di potenziamento degli organici degli Uffici di Polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto l’assegnazione alla Questura di Salerno di 20 poliziotti.

Provenienti da altre sedi e assegnati a domanda, saranno destinati in gran parte all’attività di controllo del territorio e per il rinforzo della Questura e dei Commissariati distaccati, al fine di intensificare al massimo la prevenzione in chiave di ascolto delle comunità, oltre al potenziamento dei servizi della Specialità della Polizia di Stato.

Il nuovo personale ha ricevuto gli auguri del Questore Giancarlo Conticchio che, motivandoli a svolgere con sempre maggiore professionalità i propri compiti istituzionali, confida nel prezioso contributo che gli stessi apporteranno per il raggiungimento di risultati sempre più efficienti per la sicurezza del territorio.