La Polizia Stradale della sezione di Salerno ha sequestrato un autobus di linea con a bordo passeggeri perché non in regola con la prescritta visita di revisione. Sabato 23 gennaio, intorno alle 15, l'equipaggio della Polizia stradale, allo svincolo di Pontecagnano, ha accertato che il conducente di un autobus di linea, adibito al trasporto di numerosi passeggeri diretti prevalentemente in Basilicata, si era posto alla guida del mezzo nonostante non fosse in regola con la visita di revisione e con il mezzo già sottoposto precedentemente a fermo amministrativo da parte di personale della sezione Polstrada per violazione delle norme sulla revisione dei veicoli.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo del veicolo e, dopo aver prestato assistenza ai passeggeri, si sono attivati e hanno atteso che gli stessi continuassero il loro viaggio su un altro autobus fatto pervenire sul posto dalla società deputata al trasporto.

