Salerno, incontro a Confindustria sul ruolo delle filiere

Il tema delle filiere, strategico per affrontare le transizioni in atto, è al centro dell'incontro «La forza della filiera e il suo ruolo strategico nell'economia italiana» di questa mattina nella sede di Confindustria Salerno. Durante l'evento, organizzato nell’ambito delle iniziative per i 50 anni di Confindustria Campania, saranno analizzate le caratteristiche delle filiere. Un percorso virtuoso che va sostenuto e accompagnato e che sarà analizzato a beneficio delle imprese salernitane e campane.

Le filiere strategiche: focus sull'agrifood da Confindustria Salerno

A introdurre i lavori, il leader degli industriali salernitani Antonio Ferraioli. Seguiranno, tra gli altri, gli interventi del direttore regionale di Intesa Sanpaolo Giuseppe Nargi e del vicepresidente nazionale di Confindustria Maurizio Marchesini. A seguire, un focus sulla filiera dell'agroalimentare. Conclude il presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino.