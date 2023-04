«Salerno corre», divieto di sosta e strade chiuse: il dispositivo di viabilità

Salerno corre, dalle 6 di domani mattina scatta il provvedimento di chiusura delle strade in vista della manifestazione.

Questo il provvedimento: divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, a partire dalle 6, in via Fiume, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto che conduce in via Picenza. E ancora in Largo Antonio Santelmo, piazza Monisgnor Grasso, piazza della Resistenza, via Marino. Sempre ion via Marino è istituito dalle 8 e fino al termine della manifestazione il senso unico di marcia direzione mare-monti.

Divieto di transito dalle 8 e fino al termine della manifestazione su tutto il lungomare . Vietato il transito ad utobus e autocarri di grossa stazza in via Parmenide e via Generale Clark.