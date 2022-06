Salerno, minacce al dottor Polichetti: «Basito, la magistratura farà il suo corso»

«Ho provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri per minacce legate alla mia attività professionale di medico all'ospedale di Salerno». Così Mario Polichetti, responsabile dell'unità di gravidanza a rischio dell'azienda Ruggi, conferma di aver ricevuto pressioni nei giorni scorsi da due persone su cui è in corso un'attività di indagine da parte delle forze dell'ordine.

«Ho fiducia negli inquirenti. A loro ho spiegato come sono andati i fatti, avvenuti a Roccapiemonte, città dove sono nato e vivo con la mia famiglia. Si tratta di questioni legate alla mia attività di medico presso l'ospedale di Salerno. Sono rimasto basito da quanto accaduto. La mia denuncia, oltre a una tutela di natura personale, vuole essere un monito per tutti quelli che lavorano per l'azienda Ruggi. La voglia di rivalsa, di fare carriera e di prevalere sugli altri sta portando a dinamiche che poco hanno a che fare col giuramento di Ippocrate. Dietro i colletti bianchi, purtroppo, non si sempre si nascondono brave persone. La magistratura farà il suo corso».