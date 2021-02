Un 52enne salernitano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato in flagranza del reato di rapina ai danni di una farmacia nella zona orientale di Salerno. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti ieri pomeriggio in via Oreste Petrillo a seguito della segnalazione di una rapina consumata da un uomo di alta statura, armato di pistola e coltello, ai danni di una farmacia. L'immediata attività d'indagine, eseguita in base allo specifico dispositivo antirapina adottato in casi del genere, ha permesso agli agenti di individuare nel giro pochi attimi il responsabile della rapina nella vicina via Napoli.

L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un fagotto contenente, tra le altre cose, due coltellacci da macellaio e una pistola a tamburo, armi usate per compiere la rapina. Il 52enne, già noto alle forze dell'ordine per i precedenti a suo carico, è stato portato al carcere di Fuorni a disposizione della Procura di Salerno. L'uomo è sospettato di aver compiuto altre rapine avvenute a Salerno nei giorni scorsi.

