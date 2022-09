Scafati, l'ospedale resta aperto: «Falsa la notizia della chiusura»

In riferimento alla notizia circolata in questi giorni sulla paventata «chiusura definitiva dell'ospedale di Scafati» poiché la struttura sarebbe stata individuata quale ospedale di comunità da realizzarsi nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 6, l'Asl Salerno comunica «che non esiste alcuna delibera di Giunta Regionale - si legge in una nota - ne decreti, o ne prospetti, la chiusura.

«Né, tantomeno, - prosegue - tale eventualità rientra nella programmazione di questa azienda, per la quale l'ospedale di Scafati continua a rappresentare una struttura di riferimento per una parte importante del territorio». Dunque - conclude - le illazioni degli ultimi giorni sono destituite di ogni fondamento. Si conferma, anzi, l'impegno della regione per la valorizzazione dell'ospedale di Scafati».