Salerno, gli incontri con gli studenti di Linea d'Ombra

Termina con una due giorni da vivere «all together» al teatro Augusteo a Salerno l’ultimo step del progetto spin off di Linea d’Ombra Festival il Media Education Factory 4.0 realizzato nell’ambito del Cips - Cinema e Immagini per la Scuola, il Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Giovedì 4 maggio e venerdì 5 maggio 2023 a più di 600 studenti di 13 istituti del salernitano (Liceo classico Torquato Tasso - Salerno, Iis De Filippis - Galdi - Cava de’ Tirreni, Liceo scientifico Andrea Genoino - Cava de’ Tirreni, Iis Basilio Focaccia - Salerno, Iis Alberto Galizia - Nocera Inferiore, Iis Della Corte Vanvitelli - Cava de' Tirreni, Liceo statale Alfano I - Salerno, Iis Galilei - Di Palo - Salerno, Ipseoa Roberto Virtuoso - Salerno, Convitto nazionale T. Tasso - Salerno, Istituto professionale F. Trani - Salerno, Liceo artistico Sabatini-Menna - Salerno e Iis Genovesi Da Vinci - Salerno) sarà proposto un pacchetto di eventi tra proiezioni, incontri, masterclass e seminari sul tema «Campania/Ambiente/Territorio». Il progetto è promosso e organizzato dall’Associazione SalernoInFestival, con il patrocinio del Comune di Salerno.

«Media Education Factory 4.0» cinema e immagini per la scuola

Sono tre gli eventi, ad ingresso gratuito, aperti al pubblico non scolastico e ancora prenotabili: la masterclass con Manuel Moavero, lead game designer stormind games, in programma giovedì 4 maggio alle 16, dal titolo «Il gioco diventa realtàm- Il percorso creativo di game design in Batora: Lost Haven» organizzata in collaborazione con il Comicon; la masterclass con il regista Ivan Silvestrini e l’attrice Carolina Crescentini del 5 maggio alle ore 16 su «Mare fuori cinema dentro - Storia di un fenomeno creativo e generazionale» e il concerto performance, sempre di venerdì 5 maggio, Aneema - Songs in e/motion con Dario Sansone (frontman dei Foja) e Francesco Filippini (illustratore digitale) con inizio alle ore 21.