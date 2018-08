Mercoledì 22 Agosto 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 07:12

Ennesimo prelievo di organi al Ruggi, che salva la vita a 4 persone. L’operazione, durata circa 8 ore, ha permesso di inviare a pazienti in attesa di trapianto il cuore, i reni e il fegato di un cilentano di 38 anni, giunto in via San Leonardo il 17 agosto scorso. L’uomo, arrivato in elicottero su trasferimento da altro ospedale, aveva una trombosi della carotide, con conseguente danno cerebrale esteso. I familiari, superando l’enorme dolore per le condizioni del congiunto, hanno deciso di compiere il grande gesto d’amore e di altruismo acconsentendo alla donazione degli organi. Al termine del periodo di osservazione di morte, il direttore medico di presidio Angelo Gerbasio e il primario di anestesia e rianimazione Renato Gammaldi hanno attivato la macchina organizzativa presiedendo a tutte le fasi operative. Il prelievo degli organi è cominciato ieri mattina all’1.45, consentendo di recuperare il cuore, rimasto in Campania, il fegato, andato in Puglia, e i reni, di cui uno è rimasto in Campania mentre l’altro è stato destinato a un paziente calabrese. Le cornee, infine, sono state portate alla banca delle cornee presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.