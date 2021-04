Santomenna, vicesindaco e 2 dipendenti positivi al Covid: chiuso il Comune

Si teme un cluster diffuso nel piccolo Comune di Santomenna, poco mwno di 500 abitanti. Il vicesindaco e due dipendenti sono risultati positivi e questo ha imposto la chiusura degli uffici fino a mercoledi. Nel frattempo saranno effettuati i tamponi ai contatti. Una situazione che mette in ginocchio proprio l'istituzione dal momento che in realtà negli uffici sono solo in quattro.

Il rischio è di non poter assicurare i servizi, soprattutto anagrafe e protocollo. Solo qualche settimana fa era risultato positivo il sindaco, Gerardo Venutolo, e proprio il vice era, stato di grande supporto in attesa Venutolo si riprendesse. "Non sono ancora in piena forma - dice - I postumi e le conseguenze sono duri davvero. Attendo gli altri tamponi e poi scriverò al Prefetto". Il rischio di un blocco è concreto. Nel frattempo tanti i messaggi di pronta guarigione per il vicesindaco e dipendenti