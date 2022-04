Sbanda con l'auto finisce contro il muro: ragazza 20enne operata in ospedale

Incidente tra Nocera Superiore e Roccapiemonte, ragazza finisce in ospedale. L'episodio è accaduto giorni fa in via Indipendenza, la strada che conduce a Materdomini. Una ragazza è finita in ospedale: le sue condizioni sono gravi ed è in osservazione. Era seduta sul lato passeggero quando l'amica avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo contro un muro di cinta della strada. L'asfalto era bagnato, in ragione della pioggia caduta nelle ore precedenti. La persona al volante è rimasta illesa. Entrambe hanno 20 anni.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Rifiuti abbandonati nel Parco del Cilento la denuncia arriva da... IL CASO Manifesto contro il vescovo di Nocera-Sarno, preso il presunto... L'OPERAZIONE Salerno, quattro arresti per usura, violenza privata e reati...

A causa dello schianto, la ragazza che si trovava sul lato passeggero ha sbattuto la testa sul parabrezza della vettura. Un colpo che le ha provocato lesioni al capo, facendole perdere i sensi. L'amica alla guida ha chiamato i soccorsi, seppur sotto choc. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ed i carabinieri. La studentessa rimasta ferita è stata trasportata al Pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore, poi trasferita in terapia intensiva, con prognosi al momento riservata. In una fase successiva, è stata poi sotoposta ad intervento chirurgico. Sono ore di grande apprensione a Roccapiemonte, tra amici, parenti e familiari della ragazza, con la speranza che la 20enne possa quanto prima ristabilirsi e tornare tra i suoi cari. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Nocera Superiore.