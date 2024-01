Terribile schianto nell'avellinese, lungo la statale 7 Bis Nazionale delle Puglie, muore sul colpo una 62enne di Pagani, Maria Carmela Capaldo. La donna, che era originaria di Nocera Inferiore, era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro il muro di contenimento della carreggiata, nel tratto che costeggia lo stabilimento della Fiat Chrysler Automotive di Pratola Serra.

APPROFONDIMENTI Babybulli nella movida e in famiglia: «Sempre più aggressivi e violenti» Minori senza scuola un alunno al giorno segnalato ai giudici Scossa di terremoto 3.8 nel Salernitano: è l’area del cratere del 1980

Erano da poco trascorse le 21.30 di sabato. L'impatto è stato particolarmente violento. La 62enne di Pagani è rimasta praticamente schiacciata all'interno dell'abitacolo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per liberare il corpo dalle lamiere contorte del veicolo. La strada è stata impraticabile fino a quando i caschi rossi non hanno messo in sicurezza l'intera area. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Avellino e quelli della locale stazione per i rilievi.

I militari stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente che al momento resta incerta. Stando alle prime indiscrezioni, non si esclude il coinvolgimento di un secondo veicolo che, a causa di una manovra azzardata, potrebbe aver fatto finire fuori strada l'auto a bordo della quale viaggiava la 62enne di Pagani. Una ipotesi che per ora resta tale. Al vaglio degli investigatori anche l'ipotesi di un malore o di una disattenzione risultata fatale. Maria Carmela Capaldo potrebbe essere stata colta da improvviso malore o potrebbe aver avuto un colpo di sonno.

Saranno le indagini a fugare ogni dubbio e a stabilire con precisione cosa sia accaduto. La donna, che era sola in auto, è deceduta sul colpo. I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La salma di Maria Carmela Capaldo è stata trasferita nella sala mortuaria dell'azienda ospedaliera Moscati, a disposizione della Procura di Avellino che potrebbe disporre l'autopsia. Era originaria di Nocera Inferiore ma viveva da tempo a Pagani Maria Carmela Capaldo. 62 anni ed una gran voglia di vivere, era conosciuta ed apprezzata per la sua solarità, la sua dolcezza, la sua determinazione. Lavorava per un'azienda operante nel settore della deputazione dell'acqua. Amava il suo lavoro e la vita in ogni suo aspetto. Dotata di una particolare sensibilità, Maria Carmela aveva sempre un sorriso per tutti. Sembra che sabato sera, quando è accaduta la tragedia, la 62enne stesse rientrando a Pagani dopo un pomeriggio trascorso nell'avellinese. «Era una persona sincera e buona come poche al giorno d oggi», commenta una sua cara amica ricordandola, appena appresa la tragica notizia.

Disperati i familiari che non riescono a darsi pace. Per loro Maria Carmela era un punto di riferimento insostituibile, capace di saper affrontare con ottimismo anche le situazioni più difficili. I messaggi di cordoglio che si susseguono sui profili social della donna testimoniano l'affetto che la circondava, la considerazione e la stima che amici e conoscenti avevano per lei. «Maria Carmela Capaldo amore che tristezza, questa notizia mi hai spezzato il cuore, mi hai sconvolto l'esistenza, mi mancherai tanto amore mio, ovunque tu sia ci rincontreremo e ti offrirò tutte le Red bull che vuoi, i tuoi abbracci erano per me unici, sempre solare, bella, profumata, preparata, sorridente, avevi sempre una buona parola per tutti, dispensavi amore e sorrisi gratis, non ho parole, riposa in pace dolcissima amica mia», scrive Veronica. E ancora: «Ti ci porterò sempre nel nostro posto preferito! Mi mancherai un mondo Pucci... ma conoscendoti so per certo che sarai sempre con me!», aggiunge Marilena.