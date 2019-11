Preso lo scippatore seriale di Sarno, si tratta di Antonio Nicola Parlato, 21 anni di Sarno, volto già noto alle forze dell’ordine per lui è scattata la denuncia a piede ibero.



Aveva terrorizzato decine di persone nelle ultme settimane, addiritttua in un giorno erano state scippate tre donne in pieno centro cittadino.



Una azione determinata e determinante quella dei carabinieri della stazione di Sarno, agli ordini del comandante Toni Vitale, che hanno ricostruito le diverse azioni ed identificato il 21enne grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, riconosciuto poi anche dalle vittime dei borseggi.

I militari si sono portati presso l’abitazione del giovane ritrovando in casa le borse, i sodi, gli zaini ed i documenti delle vittime. © RIPRODUZIONE RISERVATA