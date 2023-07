Scivola su un sentiero in montagna, 19enne salvato nella notte dai vigili del fuoco

Un ragazzo di 19 anni è stato salvato dai vigili del fuoco a Cava de' Tirreni, dopo essere scivolato in un sentiero nella zona della Badia, la notte scorsa, intorno alle 4.

Il ragazzo pare si trovasse sul sentiero insieme ad alcuni amici, quando - nel perdere l'equilibrio - era finito tra le rocce in un torrente. A quel punto la richiesta d'aiuto lanciata dagli amici ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Sul posto è giunta dopo poco una squadra di specialisti.

Uno di questi, utilizzando delle corde, si è calato fino a raggiungere il ragazzo e soccorrerlo. Per lui un grande choc e leggere ferite.

E' stato coperto con un mantello. La gamba sinistra, inoltre, gli è stata immobilizzata per evitare complicazioni. Poi è stato adagiato su di una tavola utilizzata dai vigili del fuoco per tornare su strada. A quel punto è stato spostato in un'ambulanza della Croce Rossa per le cure del caso. L'intervento è stato supportato anche da una squadra dei caschi rossi del distaccamento di via Napoli, di Nocera Inferiore.