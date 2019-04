Venerdì 5 Aprile 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 07:00

Blitz delle forze dell’ordine nei tuguri di Campolongo, alla periferia di Eboli. Più di duecento poliziotti, carabinieri e finanzieri ieri hanno sgomberato un’area di circa 30.000 metri quadri poco lontano dal Campolongo Hospital a ridosso del litorale ebolitano. Nelle piccole abitazioni vivevano in precarie condizioni quasi un centinaio di stranieri, per la maggior parte nord africani e provenienti dal Mali, tra cui una decina di uomini clandestini. Sono state perquisite palmo a palmo le piccole case che erano state cedute in locazione, ovviamente senza alcun contratto e quindi illegalmente, agli stranieri. Il proprietario dei tuguri è stato fermato dalle forze dell’ordine ed accusato di alcuni reati ma la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. L’operazione e le indagini sono state coordinate dai magistrati della procura di Salerno.