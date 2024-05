Ladro arrestato due volte in pochi giorni dalla polizia a Battipaglia. Il malvivente, un 29enne, è stato trovato sanguinante in un casolare in pieno centro. Lo hanno arrestato e lo hanno soccorso trasportandolo in ospedale per fagli medicare le ferite da taglio ad una gamba che si era procurato mentre ha compiuto un furto in un’edicola-ricevitoria di via Olevano dove ha preso Gratta e Vinci e denaro.

Il ladro ha messo a segno un furto ieri mattina mentre l’attività commerciale era ancora chiusa ed ha forzato la saracinesca del negozio ed una vetrina che è andata in frantumi. Poi però si è ferito ed ha perso molto sangue nel negozio e per strada. Amara la sorpresa per il proprietario dell’attività commerciale svaligiata che ieri mattina ha allerto la polizia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, dopo aver costatato i danni causati dal ladro hanno deciso di seguire le tracce di sangue fino a giungere in via Petrarca dove la scia si fermava davanti a un casolare chiuso dall’interno con un lucchetto ed una catena.

Nel casolare, ferito e sanguinante, c’era il ladro che ha comunque costretto i poliziotti a forzare la porta. Sul posto hanno ritrovato 250 Gratta e Vinci e il denaro rubati poco prima. Il malvivente è stato arrestato per furto aggravato. Lo hanno trovato in una pozza di sangue e privo di sensi, tanto che i poliziotti hanno tamponato la ferita con degli indumenti e poi hanno allertato il personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Santa Maria della Speranza per necessarie le cure. Intanto, lo stesso malvivente martedì notte era stato arrestato sempre dalla polizia mentre stava mettendo a segno un furto di derrate alimentari in un supermercato a Battipaglia.

Dopo la convalida del provvedimento restrittivo ieri mattina ha messo a segno un altro furto che gli poteva costare la vita.