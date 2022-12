Si sposa per la seconda volta, senza formalizzare divorzio: assolto dall'accusa di bigamia

SCAFATI. Sotto processo per un doppio matrimonio, viene assolto dall'accusa di bigamia. La Procura aveva chiesto 8 mesi di reclusione.

Questa la sentenza per un 45enne di Scafati, che si sposò con una donna bulgara dopo aver sposato un'altra donna dalla quale non aveva mai divorziato. Le prime nozze furono celebrate con una donna di Scafati, poi ci fu il matrimonio con una bulgara. Dopo aver spedito la documentazione dalla Bulgaria in Italia, si scoprì che il 45enne era già coniugato.

Si era sposato a Pompei, ma senza poi aver definito il divorzio, concretizzato solo tempo dopo. Da qui partì una segnalazione all'Avvocatura dello Stato che segnalò a sua volta il caso alla Procura di Roma che - agendo per competenza - aveva chiesto e ottenuto per l'uomo il processo con l'accusa di bigamia. Dopo la separazione dalla donna con la quale si era unito in matrimonio e senza divorziare, l'imputato aveva conosciuto una straniera. Dopo la frequentazione, il nuovo matrimonio.

La difesa - rappresentata dal legale Roberto Acanfora - aveva sollevato la circostanza della mancata contestazione di un reato consumato all'estero (a differenza della richiesta attuale sulla pena indicata), così come la mancata querela di una delle due donne nei confronti del camionista. Il tribunale di Roma ha deciso per un'assoluzione, in attesa delle motivazioni.