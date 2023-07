Due tentativi di furto in abitazioni: fermato un uomo ad Amalfi

Due tentativi di furto in altrettante abitazioni per fortuna non andati a buon fine grazie al tempestivo intervento dei proprietari. Uno dei quali sventato dalle urla di una donna che ha allertato l'intero vicinato. È accaduto ad Amalfi dove questa mattina è stato fermato un uomo dai carabinieri della locale compagnia.

Stando a quanto si è appreso si sarebbe verificato a Valle dei Mulini, dove un uomo, poi identificato dai militari dell'Arma, si sarebbe intrufolato in alcuni appartamenti con la chiara intenzione di portar via qualcosa.

Per fortuna non è riuscito nell'intento grazie all’immediata reazione degli interessati che hanno dato l'allarme.

Nel primo appartamento avrebbe trovato il cancello aperto, mentre nella seconda casa le chiavi erano inserite nella toppa esterna della porta.

L'uomo è stato poi fermati grazie all’intervento del vicinato e dei carabinieri. Per evitare ulteriori episodi sui social stanno girando una serie di raccomandazioni rivolte soprattutto agli anziani e cioè di tenere sempre chiusi cancelli e porte di accesso.

«Non aprite agli sconosciuti ed evitate di farvi prendere dal panico» si raccomanda attraverso pagine e profili facebook. Ma soprattutto, in caso di necessità telefonare a parenti o amici, e, se opportuno allertare subito i carabinieri attraverso il numero 112.