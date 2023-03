Sport nei Parchi, una palestra nella villa comunale di Battipaglia

Una palestra a cielo aperto nella villa comunale E. M. Longo. La giunta comunale guidata dal sindaco Francese ha approvato l’adesione al progetto “Sport nei Parchi”, proponendo proprio la villa comunale di via Domodossola per la realizzazione del progetto proposto dal ministero per lo Sport e i Giovani.

Nello specifico, la giunta comunale ha approvato l’adesione al “Modello Progettuale Large”, per cui si destinerà una superficie di 300 metri quadrati del parco cittadino. Si tratta dell’area che affaccia proprio sul versante via Domodossola, dove già sono presenti i servizi igienici e un abbeveratoio di acqua potabile.

In quest’area sarà realizzato un circuito a corpo libero con otto macchine per l’allenamento isotonico e cardio. Il progetto, che sarà cofinanziato dal ministero e dal Comune, comporterà l’acquisto di 35 mila euro di attrezzature. Le casse comunali, pertanto, dovranno sborsare solo la metà delle spese, pari a 17.500 euro.