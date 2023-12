Capaccio Paestum, altre due donne vittime di stalking e minacce: nei guai un 45enne e un 43enne

I carabinieri di Capaccio Scalo hanno eseguito due ordinanze applicative di misura cautelare a carico di altrettanti soggetti, emesse dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, in ossequio a quanto previsto dal Codice Rosso.

Per atti persecutori ai danni di un'imprenditrice capaccese, uno stalker di nazionalità algerina di 45 anni residente a Pontecagnano, incensurato, è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Capaccio Paestum. Divieto di avvicinamento, invece, per un 43enne residente nel centro urbano e con piccoli precedenti, accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei due figli.