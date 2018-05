Domenica 20 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 22:09

Non accetta la fine del rapporto matrimoniale e perseguita il figlio, un bambino di soli 11 anni, affinché convinca la madre a tornare con lui. È una drammatica storia di stalking quella denunciata da un’operaia residente a Montecorvino Pugliano, che, dopo aver chiesto e ottenuto la separazione dal marito, un 58enne del luogo, è diventata vittima dell’ex coniuge che, nella delicatissima vicenda sentimentale, avrebbe coinvolto anche il più grande dei due figlioletti tempestandolo di telefonate, chiedendogli continuamente notizie della madre e invitandolo a persuadere la donna, una 40enne di origini rumene, a riprendere la relazione interrotta dopo 13 anni di matrimonio burrascoso.Tre le denunce, l’ultima risale a lunedì scorso, sporte dall’operaia attraverso il suo legale, l’avvocato Angelo Gesummaria, che ha chiesto l’adozione di misure affinché l’uomo non si avvicini più all’abitazione dell’ex consorte evitando così di compromettere la sana crescita dei figli che, destabilizzati dall’ossessivo comportamento del padre, non vogliono più nemmeno incontrarlo.Nelle denunce al vaglio della Procura la donna, che ha depositato anche le registrazioni delle telefonate rivolte al figlio dall’ex coniuge, ricostruisce il calvario della separazione: l’abitudine ossessiva dell’uomo di appostarsi sotto l’abitazione dove la 40enne risiede ora con la madre e i figli, di seguirla dappertutto, di telefonarle a ogni ora del giorno e della notte e di condizionare i bambini con i quali parla sempre male della madre sostenendo che la stessa «non conta niente» e che deve tornare con lui per riunire la famiglia.Tra gli episodi al vaglio degli inquirenti c’è anche un’aggressione subita dall’operaia davanti ai figli lo scorso marzo quando la 40enne stava accompagnando i bambini dall’oculista. Secondo quanto affermato dalla rumena nella sua denuncia, l’ex coniuge l’avrebbe avvicinata in strada forse per cercare un chiarimento; poi, senza motivo, avrebbe cominciato ad urlare minacciandola incurante della presenza dei due minori. Infine l’avrebbe colpita alla spalla tentando poi di sferrarle un pugno.