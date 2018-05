Lunedì 21 Maggio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 06:45

Sono circa 30 le navi della stagione crocieristica 2018 che attraccheranno al molo Manfredi di Salerno. O meglio, alla stazione marittima. La conchiglia a firma di Zaha Hadid, infatti, non sarà solo casa base dei collegamenti marittimi con le località della Divina Costiera, ma accoglierà circa il 50 per cento dell’intero “pacchetto” crocieristico di quest’anno.Unico discrimine per il quale le navi con a bordo i turisti attraccheranno al porto commerciale piuttosto che alla Stazione Marittima sarà il pescaggio delle imbarcazioni stesse. Vuol dire che i colossi resteranno, anche per il 2018, di competenza delle acque del porto commerciale, mentre le navi più piccole potranno arrivare al Manfredi.Con delle cifre comunque importanti, perché le navi da crociera che l’attuale profondità di fondali dello specchio acqueo del Manfredi (6,70 metri) consente di far attraccare, possono trasportare fino a mille passeggeri. Esattamente come nel caso della Costa Pacifica, la nave della flotta Costa che, a distanza di tre anni, torna a fare scalo a Salerno. Per quest’anno, però, l’attracco previsto è uno solo, il prossimo mercoledì, 23 maggio. Ma si sta già lavorando affinché l’arrivo di quest’anno possa essere solo un assaggio rispetto al calendario in programma per l’estate 2019. La stazione marittima di Salerno ha iniziato la propria stagione crocieristica già a gennaio di quest’anno, diventando porto di riferimento per gli undici attracchi de La Belle de l’Adriatique della francese Croisi Europe, una nave da crociera in grado di trasportare oltre 200 passeggeri.