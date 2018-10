Stop al sacchetto selvaggio ad Angri, controlli serrati e multe

Domenica 7 Ottobre 2018, 10:56

Rifiuti, pugno duro del Comune contro gli incivili: controlli serrati e multe salate per fermare il sacchetto selvaggio. Lo ha deciso l'assessore all'ambiente Maria Immacolata D'Aniello. Sotto i riflettori è finito ancora una volta lo sversamento continuo e incontrollato di materiali di varia natura, che trasforma i quartieri periferici della città in discariche a cielo aperto. Una situazione che raggiunge il culmine durante il weekend. In via Nazionale si punta a predisporre un'ordinanza per obbligare i condomini a conferire i rifiuti davanti ai loro civici dopo l'incremento di cassonetti lungo l'arteria che collega Angri a Scafati, che si è registrato nella fase dell'emergenza. Ma la situazione resta critica in via Orta Longa, via Baden Powell, via del Monte e via Satriano.