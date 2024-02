«Non può esserci strada migliore da dedicare ad Angelo Vassallo che quella che conduce i nostri studenti a scuola, dove, oltre alla cultura, apprendono quotidianamente i precetti per l’affermazione di un corretto viver civile, pacifico e legale», così la giunta comunale di San Giovanni a Piro ha deciso di intitolare la via adiacente l’edificio della scuola primaria al compianto sindaco di Pollica. Lui non c’è più da oltre 13 anni ma nel Cilento sono ancora evidenti i segni dell’azione politica portata avanti a tutela del territorio.

«È stato tra i primi amministratori pubblici a comprendere - ricorda il sindaco Ferdinando Palazzo - l’importanza, per i nostri comuni costieri a vocazione turistica, di porre in essere un indirizzo politico amministrativo volto alla tutela delle bellezze naturalistiche e ambientali, alla salvaguardia dell’integrità del territorio contro il consumo del suolo e la cementificazione selvaggia, al miglioramento della qualità del mare e dell’ecosistema marino, alla perfetta depurazione delle acque».

Tra i ricordi di San Giovanni a Piro legati al sindaco pescatore, la sua presenza nel 2001 ad una manifestazione di Legambiente tenutasi a Scario, a riceverlo fu il compianto sindaco Felice Palazzo.

L’intitolazione di una strada servirà a mantenere vivo il ricordo della buona e sana politica di Vassallo e con essa manifestare l’orgoglio dei sangiovannesi a trovarsi oggi a perpetuare i medesimi ideali.