È allarme furti ad Agropoli. I malviventi hanno preso di mira i luoghi maggiormente frequentati dai vacanzieri. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno diverso colpi ai danni dei veicoli parcheggiati dai turisti in strada o in aree di sosta. Alcuni episodi sono stati denunciati da Trentova nel parcheggio comunale a pagamento. Due giorni fa i proprietari di un’automobile hanno trovato uno dei finestrini in frantumi. Ignoti hanno rubato alcuni oggetti all’interno dell’abitacolo. Altri veicoli hanno subito la stessa sorte e lo scorso 28 giugno un altro episodio simile era stato segnalato alle forze dell’ordine. Residenti e turisti, allarmati dall’accaduto, chiedono che siano presi provvedimenti per arginare quella che ormai viene definita una piaga che ad Agropoli si verifica ogni estate. Il litorale di Agropoli, durante la sua vivace stagione estiva, è diventato infatti teatro di un preoccupante aumento dei furti nelle auto parcheggiate lungo la costa. I furti hanno gettato nel panico i visitatori della spiaggia, generando un’ondata di preoccupazione e sconcerto. Il periodo estivo, di solito, è caratterizzato da un afflusso di visitatori che giungono ad Agropoli per godere delle sue meravigliose spiagge e del suo clima soleggiato. Tuttavia, gli atti criminali come i furti nelle auto minacciano di influire negativamente sul turismo e sull’immagine della città.

Le autorità locali hanno espresso profonda preoccupazione riguardo alla situazione e stanno lavorando per affrontare il problema. Sono state aumentate le pattuglie di polizia nella zona del parcheggio e lungo il litorale, al fine di garantire una maggiore sicurezza. Inoltre, è stata istituita una task force speciale per investigare sui furti e individuare i responsabili. Gli abitanti di Agropoli e i visitatori sono stati sollecitati a prendere precauzioni aggiuntive per proteggere le proprie auto e i loro beni personali. È stato consigliato di non lasciare oggetti di valore a vista all’interno delle vetture e di assicurarsi che le porte siano adeguatamente chiuse e le finestre completamente alzate. «Speriamo che gli sforzi congiunti delle autorità - ribadiscono i cittadini - portino presto alla cattura dei responsabili di questi furti e ripristinino la serenità lungo le coste di Agropoli». Nel frattempo, è importante che chiunque abbia intenzione di visitare la spiaggia prenda precauzioni extra e mantenga la vigilanza per proteggere i propri beni personali durante la sua permanenza nella zona. Ladri in azione anche nel Golfo di Policastro, dove a Santa Marina Policastro è stata presa di mira un’abitazione nel Parco Santa Lucia. Gli ignoti sono riusciti ad entrare nell’immobile portando via diversi oggetti di valore. Una volta fuori, avendo trovato anche le chiavi di una Maserati parcheggiata vicino all’abitazione, hanno messo in moto e sono fuggiti portando via anche l’auto.