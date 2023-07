Eboli, ospedale unico della Valle del Sele: la rivolta della politica per la scelta di De Luca di puntare su Battipaglia

La giunta regionale guidata di De Luca fa scacco matto al comune di Eboli sulla questione Ospedale Unico della Valle del Sele. L’ospedale di farà anzi, si rifarà e sarà a Battipaglia. Lo ha stabilito il direttore generale dell’Asl di Salerno Gennaro Sosto avallato da De Luca che, con la sua giunta, ha deliberato lo stanziamento di 97 milioni di euro per il Santa Maria della Speranza che verrà potenziato con 204 posti letto.

La politica ebolitana insorge: l’opposizione contro l’amministrazione Conte; la maggioranza contro il partito democratico locale. «Il Presidente della Regione già in una scorsa venuta presso il CDR di Battipaglia manifestava insofferenza all’indirizzo del nostro Sindaco, il quale, giustamente, aveva dubbi sulla reale volontà da parte della Regione Campania e dell’A.S.L. di Salerno per la realizzazione dell’Ospedale Unico a servizio di un territorio più ampio. Dobbiamo prendere atto che i nostri dubbi erano fondati – spiegano i gruppi consiliari di maggioranza-. Riteniamo che sia doveroso che tutte le associazioni di categoria, i sindacati, i comitati, le associazioni e le forze politiche quelle che hanno a cuore, davvero, la Città promuovano un incontro ad horas aperto a tutti per trovare la risposta migliore e unitaria alla mala e miope politica». Di «sconfitta politica» parla Michele Melillo, coordinatore di Forza Italia. «Questa scelta compiuta dalla Regione Campania ci mortifica ma segnala anche che con l’attuale amministrazione si sono condannati all’autoisolamento- ha dichiarato Melillo-. Ad Eboli si è scelto di affidarsi ad una famiglia che vive di un lontano passato, e lavora per se stessa».