Suicidio a Bellizzi: agente polizia municipale si uccide con la pistola di ordinanza

Tragedia a Bellizzi dove Salvatore Caizzo, luogotenente della polizia municipale si è ucciso con un colpo di pistola.

A dare la tirste notizia è stato il primo cittadino di Bellizzi, Domenico Volpe. «Un gesto che ancora non si riesce a comprendere - ha detto Volpe - esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia e al corpo di polizia municipale. Tutta la nostra comunità si stringe in questo momento di dolore intorno ai suoi familiari. Caro amico di tanti impegni e tanto lavoro speso per questa nostra città. Che la terra ti possa essere lieve».