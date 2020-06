Il Cilento sempre più paradiso delle tartarughe Caretta Caretta. Uno splendido esemplare è stato filmato nelle acque di Agnone Cilento, a Montecorice. Il video, realizzato da Vincenzo Milo e subito virale sui social, ritrae lo splendido esemplare nel tratto di mare antistante il centro balnearea cilentano. «Si preannuncia un’estate ricca di emozioni, l’altro giorno il nido ad Ascea, oggi l’avvistamento ad Agnone» commenta Valerio Calabrese, direttore del Museo del Mare di Pioppi, che, in collaborazione con Legambiente, ha già avviato un’attività di monitoraggio sulla presenza delle tartarughe Caretta Caretta nei comuni di Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento e Pollica.

«Ogni mattina, all’alba, perlustriamo gli arenili alla ricerca di eventuale tracce – aggiunge Calabrese – Ma, ovviamente, è prezioso, come dimostra anche il video, la collaborazione con i cittadini, che diventano delle vere e proprie sentinelle del territorio». Non è escluso che l'esemplare si stia avvicinando alla costa per nidificare. Nei giorni scorsi, è stato accertato il primo nido dell'estate 2020, ad Ascea. Intanto, per eventuali segnalazioni, i cittadini possono usare la pagina Facebook del Museo Vivo del Mare.



