Martedì 7 Maggio 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 06:51

Emilia David è stata sentita qualche giorno prima di essere dimessa dall’ospedale dal sostituto procuratore Roberto Penna. La 38enne rumena, che ha rischiato la vita per mano del suo ex amante ora in carcere, Giuseppe Ingenito, ha raccontato al magistrato la «sua» verità. Ha spiegato nel dettaglio quella che era stata la sua relazione con quell’uomo, la fine del loro rapporto amoroso durato circa cinque anni, e ricostruito quanto accaduto nei giorni precedenti, rispondendo anche alle domande sull’incontro-litigio avuto con lui a Pastena soltanto qualche giorno prima della sfiorata tragedia. Un incontro che era stato ripreso in un video da alcuni curiosi e nel quale l’uomo le richiedeva indietro dei soldi. L’interrogatorio della donna, colpita al cuore con una coltellata ma per fortuna salva, è al momento blindato dal segreto istruttorio almeno fino a lunedì prossimo quando la posizione del suo aggressore sarà al vaglio dei giudici del Riesame al quale si sono rivolti i difensori di Ingenito per chiedere la scarcerazione e la possibilità di scontare la custodia preventiva ai domiciliari. Unico dettaglio che trapela è che la posizione dell’uomo sarebbe peggiorata, soprattutto se i carabinieri della compagnia Salerno troveranno conferme alle accuse mosse contro di lui dalla David. Ricordiamo che sul capo di Ingenito pendono diverse contestazioni: tentato omicidio aggravato dalla meditazione e dai futili motivi, quindi violenza privata e porto abusivo d’arma.