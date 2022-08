Tragedia ad Eboli: donna annegata

Tragedia ad Eboli dove questa mattina è annegata una donna in mare. Nonostante il solerte intervento dei bagnini che hanno riportato la donna sulla spiaggia e dei soccorritori nulla è stato possibile per salvare la signora, 55enne, che viveva ad Angri da molto tempo.

In litoranea sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'episodio e poi il medico legale ha effettuato l'esame esterno. Nel pomeriggio, sempre ad Eboli, un surfista ed un bagnino hanno salvato tre giovani che erano in mare in evidenti difficoltà.