Incidente a Salerno, anziano investito da un bus in via dei Principati: è grave

La dinamica è tutta da accertare. Le condizioni di salute sono appese ad un filo. Tragedia nel tardo pomeriggio all'incrocio semaforico di via dei Principati. Un bus di linea investe una persona anziana che cade a terra in stato di incoscienza.Soccorsa è stata immediatamente trasportata al Ruggi dove, al momento, è sotto controllo medico. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia Salermo, agli ordini del capitano Andrea Semboloni, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.