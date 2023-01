Trova soldi in strada e li consegna ai vigili, top secret la cifra: caccia al proprietario

Una settimana fa aveva trovato per strada una grossa somma di denaro, che aveva consegnato poi alla polizia municipale. Non ci sono dettagli sulla cifra, che non è stata resa pubblica. Lo prevede la legge.

Questo, anche per evitare che chiunque reclami il denaro. Come da atto pubblicato sul sito del comune di Roccapiemonte, il denaro è stato posto in custodia in attesa che venga fuori il proprietario per la restituzione.

La legge, in questo caso, disciplina la comunicazione da effettuare sul ritrovamento attraverso l'Albo pretorio. Deve essere visibile per due domeniche successive e restare affissa ogni tre giorni.

Trascorso poi un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, ciò che è stato ritrovato apparterrà alla persona che l'aveva trovato. Inoltre, secondo il Codice Civile, il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Ad oggi, nessuno si è presentato per reclamare quei soldi.