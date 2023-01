Scuola "Kennedy", 5,5 milioni per la ricostruzione: parte la progettazione

Dopo la scuola “F. Fiorentino” e la scuola per l’infanzia della “A. Gatto”, in via Stella, anche la scuola “J. F. Kennedy” nel quartiere Belvedere si prepara all’abbattimento e ricostruzione. Proprio in questi giorni, infatti, il Comune ha provveduto ad affidare il servizio di "Progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di demolizione edificio scolastico “J.F. Kennedy” in via Belvedere” che consentirà di ricostruire l’edificio in via Vespucci,

L’affidamento è andato a un raggruppamento di professionisti composto dalla Settanta7 srl, che ha sede a Torino, e la Spi srl, che invece è situata a Napoli.

Questo ha proposto, rispetto alla base d’asta di 196 mila euro, un ribasso del 49,995% che ha portato a un importo di aggiudicazione di appena 97.587,75 euro oltre Iva. Per il progetto completo, invece, è stata prevista una spesa complessiva di 5,5 milioni di euro.

Il tema della sicurezza sarà centrale, visto che, come spiegato dal settore Tecnico del Comune, l’edificio sorgerà in una zona ad elevato rischio idraulico. Tuttavia, anche la questione del riposizionamento degli studenti, come già accaduto per le “F. Fiorentino” e come sta accadendo per la scuola dell’infanzia di via Stella, resta un tema sentito. A tal proposito, la dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “A. Gatto”, a cui appartiene anche la “J. F. Kennedy”, la professoressa Cristina Sorgente, ha già chiarito che non ci saranno problemi: «Questo plesso verrà costruito ex novo in via Vespucci e pertanto - ha spiegato - solo quando questa nuova costruzione sarà ultimata, avverrà il trasferimento degli alunni».