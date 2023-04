Occhio alla «truffa dello specchietto», a Nocera Superiore l'allarme sui social

NOCERA SUPERIORE. Allarme per una serie di truffe, dette "dello specchietto", sventate a Nocera Superiore. Giorni fa, diversi episodi sono stati denunciati attraverso i social e poi alle forze dell'ordine. Nella zona di Pecorari - come ha riferito un cittadino - due persone a bordo di un Audi di colore grigio hanno tentato di inscenare un finto incidente, per poi pretendere il risarcimento danni all'ignara vittima. Le due truffe sono state sventate grazie alla reazione dei cittadini, che si sono accorti in tempo dell'inganno.

Un altro tentativo, questa volta precedente, sarebbe stato tentato in via Russo, con la macchina - la stessa individuata da più residenti - girare insistentemente per minuti lungo la stessa strada. Forse alla ricerca di qualche vittima. La truffa è la classica di sempre, per modalità: il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dalla vettura della vittima, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno.

È una scelta “furba” per i truffatori, perché lo specchietto è in assoluto la parte più sporgente dell’auto e quindi è l’estremità più scelta. Truffe simili vedono ammaccature sulla fiancata al posto dello specchietto, ma il succo è sempre lo stesso: il malvivente contesta che il danno è stato causato dall'altro automobilista. I banditi agiscono in modo elementare: spesso si muovono anche da una vettura ferma, o comunque in marcia lenta, lanciando palline di plastica o gomma, o piccoli sassi, sulla fiancata del malcapitato prescelto, in modo da provocare un rumore abbastanza percettibile. Attraverso una serie di messaggi, i nocerini hanno fornito la descrizione dell'auto sospetta, con vetri scuri, così come di chi ne era alla guida.