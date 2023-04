Un “Libanese” a Positano: relax per l'attore Montanari il leader della banda in Romanzo Criminale

Relax in Costiera Amalfitana durante questo lungo ponte della Liberazione anche per Francesco Montanari, l’attore romano che ha consolidato la sua popolarità con il ruolo del Libanese nella serie Romanzo Criminale prima di affiancare Roberto Bolle, nel 2021, nella conduzione di Danza con me su Rai 1.

Protagonista in diverse pellicole di successo Montanari ha fatto tappa a Positano insieme alla compagna attraversando le vie del centro e confondendosi spesso tra la folla complice un abbigliamento da turista, occhiali scuri e barba lunga.

Ma il tentativo di passare inosservato si è vanificato all’interno dell’Elisir Boutique Restaurant dove è stato riconosciuto dalla titolarecon la quale l’attore e la sua fidanzata hanno poi posato in una foto ricordo prima di riprendere la loro visita alla città romantica.