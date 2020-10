Francesco Montanari compie 36 anni, gli auguri social della moglie Andrea Delogu: «Bono come il pane quando...»

Francesco Montanari compie 36 anni e la moglie Andrea Delogu decide di riservargli diversi tipi di auguri sui social. Da Twitter a Instagram, per il Libanese della serie di Romanzo Criminale arriva una raffica di auguri di compleanno, sia dalla moglie che dai fan.

Su Twitter, Andrea Delogu sceglie di fare gli auguri al marito sottolineandone l'avvenenza. La metafora è decisamente convincente: «Bono come il pane e olio quando al ristorante ti fanno aspettare secoli prima di mangiare».



Su, invece, gli auguri sono ancora più speciali.pubblica infatti una foto die offre questa descrizione, oltre a rivolgere un invito ai follower: «Anche se è il suo compleanno ho deciso di fare un regalo a voi ragazze. Tutta questa maschiezza e cucciolosità in una sola foto. Ora fategli pure gli auguri ma sul suo profilo e non ditegli di questo post se no mi redarguisce cone sempre».

Gli auguri e le attenzioni di una moglie amorevole come Andrea Delogu non finiscono qui. Francesco Montanari, sul proprio account, pubblica anche un video in time-lapse in cui la moglie prepara un suo ritratto, come se fosse un post di Instagram. «Un regalo speciale da una moglie speciale. Grazie Amore per questi miei 36», scrive l'attore romano.



Ultimo aggiornamento: 17:24

