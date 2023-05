Salerno, la lectio magistralis di Buttafuoco: «Costruire comunità pensanti»

L’Università di Salerno ospita domani, martedì 30 maggio, nell'Aula Pecoraro, la lectio magistralis di Pietrangelo Buttafuoco intitolata «Costruire Comunità Pensanti» e dedicata alla riflessione sul rapporto tra pedagogia e politica, quali categorie storiche e culturali che nascono da una comune base ontologica: l’umano.

In che modo l’educazione e la politica possono concorrere alla formazione di cittadini capaci di interiorizzare virtù politiche? La lectio è finalizzata a promuovere un dibattito scientifico-culturale sul tema pedagogico-politico delle Comunità Pensanti. Il tema è di grande attualità per gli studiosi contemporanei ed è oggetto di un intenso dibattito scientifico. Organizzato dalla professoressa Emiliana Mannese, ordinario di Pedagogia generale e sociale e responsabile scientifico dell’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi territoriale, l'evento si tiene a distanza di un anno dalla presentazione del volume «Pedagogia e Politica: Costruire Comunità Pensante», Violante, Buttafuoco, Mannese, per Pensamultimidia 2021, che aveva visto discutere di Pedagogia e Politica Giorgia Meloni, Gianni Letta ed Emiliana Mannese.