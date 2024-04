Shopping con parcheggio in centro facile facile. Usufruiva del pass del nonno disabile e defunto parcheggiando la macchina in piazza della Concordia. Un modo per non pagare il ticket della sosta e sfruttare un’area di sosta in barba a qualsiasi regola di civile convivenza. La donna, dopo aver parcheggiato il veicolo in piazza della Concordia, ha pensato anche di darsi allo shopping. È solo uno dei tanti casi di violazione emersi negli ultimi due mesi di caccia all’uso improprio e taroccato di permessi di sosta e circolazione per disabili. Furbetti nel mirino della Polizia Municipale. Più tutela verso chi ha reali esigenze e che si vede negato un diritto da chi occupa un posto riservato ai disabili senza averne titolo. Scattano anche accertamenti sui contrassegni falsi o su chi ne fa un uso scorretto, oltre alle verifiche sulla regolarità degli stalli di sosta. Usavano il permesso del parente disabile per un posto auto sicuro e agevole. La Polizia municipale ha individuato e sanzionato ben 48 furbetti alla guida di autovetture in centro e nella zona orientale che usufruivano di una agevolazione parcheggiando sugli stalli arancioni per disabili. Solo che il disabile non era a bordo e a usare il permesso era un parente. La polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, sta effettuando controlli a tappeto per sanzionare i comportamenti non rispondenti alle norme del codice della strada e per migliorare la mobilità delle persone con disabilità. Le 48 persone sanzionate usavano un permesso per disabile senza disabile a bordo. Sono stati colpiti e individuati nel corso di pattugliamenti in centro e nella zona orientale. I rischi per l'automobilista che usa impropriamente il contrassegno disabili sono la multa da 39 a 80 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente. «Abbiamo predisposto una azione mirata alla verifica dei pass per disabili – annuncia il comandante della Polizia municipale, Battipaglia - sia sul fronte dell’uso improprio in assenza di parente disabile in auto sia sul fronte deprecabile della riproduzione di falsi contrassegni. Si tratta di un'azione che punta a ripristinare un principio di legalità a tutela delle persone disabili».

E nell'ambito di specifici controlli predisposti nei pressi della Cittadella giudiziaria veniva inoltre sottoposta a controllo da parte di una pattuglia una donna che aveva parcheggiato il proprio veicolo nei posti riservati ai disabili. All'atto della verifica l'utente esibiva un contrassegno disabili scaduto che risultava contraffatto, mentre la persona intestataria dello stesso risultava non essere presente. Per tale motivo si è proceduto al ritiro del documento ed all'irrogazione delle relative sanzioni previste per legge.