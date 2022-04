Operaio si ustiona mentre lavora su rete metano, paura a Castellabate

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Santa Maria di Castellabate, dove un operaio è rimasto ustionato mentre stava lavorando sulla rete del metano. L’incidente è avvenuto in via Domenico Forziati, a ridosso del corso principale.

L’uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari della Givi e trasportato in ospedale a Vallo della Lucania. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco.

L’operaio, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che stava effettuando l’allaccio dalla rete pubblica del metano a un’utenza privata, è stato travolto in pieno da una fiamma. L’area è stata subito transennata per consentire la messa in sicurezza.