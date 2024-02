Scritte no vax al patronato della Cgil di Salerno, indaga la polizia

Un nuovo atto vandalico a danno della Cgil di Salerno. «Il vaccino uccide» e «Servi nazisti» sono le scritte comparse sui muri della sede del patronato Inca Cgil che si trova a Corso Garibaldi, a due passi dalla stazione e dalla sede dell'Inps.

La scoperta è stata fatta in mattinata da alcuni residenti dello stabile che hanno avvisato l'amministratore che ha, a sua volta, chiesto l'intervento della polizia. Dai primi riscontri sembra che ad agire siano stati supporter dei collettivi No Vax che hanno imbrattato i muri con la vernice rossa. Indagano gli uomini della sezione volanti che in mattinata sono stati sul posto per un sopralluogo e per raccogliere i primi elementi utili.

Non è la prima volta che il gruppo, che si contraddisntingue con una W cerchiata, attacca sedi sindacali, è già accaduto a strutture sanitarie e perfino a un medico di base operante nel territorio di Pellezzano pochi mesi fa. Anche la Cgil Salerno non è nuova ad atti vandalici: nel giugno 2023 ad opera di Casa Pound proprio nella sede della Camera del Lavoro di via Manzo e a settembre 2022 nella sede della Filt Cgil.