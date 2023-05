Vandali allo storico liceo classico Vico di Nocera

Un nuovo raid vandalico ai danni del liceo classico Giambattista Vico di Nocera Inferiore. La scorsa notte ignoti hanno distrutto alcuni vasi decorativi che cingono le aiuole dello storico edificio di piazza Cianciullo. Tre grandi anfore sono state gettate a terra, probabilmente prese a calci considerate che erano ben salde nei piedistalli.

L'amara scoperta è stata fatta dai passanti. Il sindaco Paolo De Maio ha promesso che i teppisti saranno individuati e puniti. Ci sarebbero, infatti, delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere l'azione dei balordi. Da tempo i cittadini chiedono una maggiore sorveglianza in quella zona e in particolare per via Aurelio Bosco Lucarelli.